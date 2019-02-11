انت الان تتابع صحيفة بريطانية:الموساد هرَب عالم نووي إيراني لأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت مصادر في بريطانيا، أن جهاز الموساد الإسرائيلي قام بتهريب عالم نووي إيراني من بلاده إلى بريطانيا عبر تركيا وذلك بالتعاون مع جهازي المخابرات الـ CIA الأمريكي والـ MI6 البريطاني. وأفادت صحيفة "صاندي إكسبرس" البريطانية، بأن العالم الإيراني البالغ من العمر 47 عامًا لديه معلومات تتعلق ببرنامج الأسلحة النووية الإيرانية، وأنه كان ضالعًا في عملية اغتيال عالم نووي إيراني آخر يدعى "مصطفى أحمد روشان" الذي تم اغتياله إثر تفجير سيارته في طهران عام 2012، وقيدت الحادثة ضد مجهول.

وأضافت الصحيفة، أن خطة تهريب العالم نفذت في شهر أكتوبر الماضي معتمدة على أزمة المهاجرين، وأنه تم تهريبه إلى تركيا ومن ثم إلى فرنسا ومنها إلى بريطانيا على ظهر زورق مطاطي مع 12 مهاجرا إيرانيا آخر. وتابعت، أنه تم استجواب العالم من قبل جهاز المخابرات البريطاني في لندن قبل توجهه على متن طائرة ركاب إلى