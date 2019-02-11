انت الان تتابع بريطانيا وسويسرا توقعان اتفاقا بشأن العلاقة التجارية بعد "بريكست" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

وقعت بريطانيا وسويسرا اتفاقا اليوم الاثنين لضمان استمرار التجارة بين الدولتين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس المقبل.

وقال وزير التجارة الخارجية البريطاني ليام فوكس في برن" سويسرا تعد من الشركاء التجاريين الأكثر أهمية بالنسبة لنا حيث نأمل في أن تستمر بيننا التجارة ، التي تمثل أكثر من 32 مليار جنية استرليني (41 مليار دولارسنويا".

ويشابه الاتفاق الذي وقعه فوكس مع وزير الاقتصاد السويسري جاي بارميلين معظم الاتفاقيات المبرمة بالفعل بين بريطانيا وسويسرا، وهي ليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفقا للاتفاق الانتقالي مع بروكسل، فإن اتفاقية التجارة بين سويسرا وبريطانيا سوف تدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء الاتفاق الانتقالي.

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وإذا خرجت بريطانيا من الاتحاد من بدون اتفاق، سوف تدخل اتفاقية التجارة حيز التنفيذ في 30 آذار/مارس المقبل، بحسب ماقالته وزارة الاقتصاد السويسرية.

ويشار إلى أن بريطانيا تعد سادس أكبر سوق تصديري للشركات السويسرية، حيث تدفقت بضائع سويسرية إلى لندن عام 2017 بقيمة 11.4 مليار فرانك سويسري ( 11.4 مليار دولار).

ويأتي توقيع الاتفاق بعد أن أفادت وسائل إعلام بريطانية أمس الأحد بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعتزم أن تطلب من البرلمان المزيد من الوقت من أجل التفاوض بشأن إجراء تغييرات في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.