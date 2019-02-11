حاكم دبى يبحث مع مدير عام منظمة العمل الدولية قضايا العمل بالعالم

بحث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الإثنين، بدبى، مع مدير عام منظمة العمل الدولية غاى رايدر، على هامش القمة العالمية السابعة للحكومات، قضايا العمل والعمال فى العالم، وسبل تعزيز القوانين التى تنظم هذا القطاع الحيوى فى الدول التى تستضيف عمالة أجنبية على أراضيها وتراعى حقوق وكرامات العمال الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن مدير عام منظمة العمل الدولية أشاد بالقوانين التى تضمن حقوق هذه الفئة من سكان العالم فى دولة الإمارات، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، وتوفر لهم جميع مقومات العيش الكريم والآمن.

وأضاف أنه سيقدم تقرير المنظمة السنوى أمام القمة العالمية للحكومات يشرح فيه أوضاع العمالة والعمال فى دولة الإمارات والدول الأخرى المعنية، حيث يؤكد التقرير على سلامة وأمن وحقوق العمال فى دولة الإمارات، وهى السباقة فى صياغة ووضع وتطبيق القوانين المعمول بها عالميا، وتعكس مبادئ ومتطلبات منظمة العمل الدولية فى جنيف.