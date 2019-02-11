رامبلينج: سنعمل على دعم تطبيق لبنان للبنود الاقتصادية

أكد السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينج، أن البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، يتضمن بنودا مهمة، وأنه سيحيلها إلى المملكة المتحدة لكي تدعم لبنان في تطبيقها خلال السنوات المقبلة، لاسيما ما يتعلق منها بحزم الدعم الاقتصادي.

وقال السفير البريطاني -في تصريح له عقب لقاء عقده مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ظهر اليوم الاثنين- إنه نقل إلى الحريري التهنئة باسم المملكة المتحدة على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مشيرًا إلى أن بلاده تتطلع قدمًا لنيل الحكومة ثقة البرلمان.

وأضاف: "وبناءً على النجاح الذي حققه منتدى رجال الأعمال والمستثمرين اللبناني - البريطاني الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي، فإننا اليوم، وبعد تشكيل الحكومة اللبنانية، سوف نتمكن معًا من وضع ما تقرر في هذا المنتدى حيز التنفيذ".