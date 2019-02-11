وزير الخارجية اللبنانى: لا حل لمشكلة النازحين إلا بعودتهم

قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، إن مسار أستانا بشأن سوريا يحقق أهدافًا تفيد بلاده، مشيرًا إلى "وجوب التسريع بالحل السياسى لسوريا".
وذكر الوزير، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيرانى: "متفقون على وجوب التسريع بالحل السياسي لسوريا، ومسار أستانا يهم لبنان من ناحية الاستقرار وتهيئة الأجواء لعودة النازحين".
وتابع: "ندعم لجنة تشكيل الدستور السورية وكل الجهود التى تصب بعودة النازحين، سوريا أصبحت آمنة في معظمها".
وأضاف، نقول بعدم اعتبار النازحين رهائن للتسوية، ونحن مع المصالحة السورية السورية.
كما ذكر أن "للدولة السورية مساهمة كبيرة يمكن أن تقوم بها لتشجيع عودة النازحين عبر الضمانات في موضوع الملكية الفردية والخدمة العسكرية لوقف التخويف مع توسيع رقع المناطق التي يمكن أن تستقبل العائدين".
واختتم: "أكدنا على العودة الآمنة للنازحين وأنه لا حل لمشكلة النازحين إلا بعودتهم".
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