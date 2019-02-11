شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإعلام شريك في صناعة المستقبل وتشكيل فكر الشعوب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (دبي)

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإعلام شريك مسؤول في صناعة مستقبل أفضل للإنسان وتشكيل الفكر المستقبلي للشعوب، وداعم رئيس لمسيرة التنمية العالمية.

وأشاد خلال تفقده المركز الإعلامي للقمة العالمية للحكومات 2019، ومركز التواصل الاجتماعي، وغرف عمليات الفريق المنظّم لأعمال وفعاليات القمة، بجهود الإعلاميين وعملهم الدؤوب لنشر المعرفة، ودورهم في نقل توجهات وأهداف القمة لتحقيق الأداء الأفضل لحكومات العالم.

واطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة التي رافقه فيها محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، على التجهيزات المتكاملة في المركز الإعلامي، والذي تم تصميمه وتجهيزه ليلبي كافة حاجات الإعلاميين، ويسهّل عمل وسائل الإعلام، ويمكنها من نقل وتغطية فعاليات القمة التي يشارك في أعمالها نحو أربعة آلاف من القادة ورؤساء الحكومات والوزراء والخبراء والأكاديميين والمفكرين والمبدعين من 140 دولة.