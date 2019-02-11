شكرا لقرائتكم خبر عن خروقات المليشيات تتلف مخازن القمح في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (صنعاء)

حذّرت الأمم المتحدة اليوم (الإثنين) من أن كميات كبيرة من القمح في مدينة الحديدة تكفي لإطعام ملايين المواطنين، باتت معرضة لخطر التلف في ظل تعذّر الوصول إليها بسبب خروقات الحوثيين للهدنة مع القوات الشرعية.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في بيان مشترك: «تعذّر الوصول إلى كميات الحبوب التي قام برنامج الأغذية العالمي بتخزينها والكافية لإطعام 3,7 مليون شخص لمدة شهر، ولم يكن من الممكن الوصول إليها لأكثر من 5 أشهر مضت ما يعرضها لخطر التلف».