شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يناقش مشروع قانون استرشادي موحد للتعليم العالي والبحث العلمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (القاهرة)

يناقش البرلمان العربي اليوم (الاثنين) عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، والتي تنعقد غداً (الثلاثاء) في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، حيث يتصدر مشروع قانون استرشادي عربي موحد للتعليم العالي والبحث العلمي، الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان.

وناقشت لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي في اجتماعها أمس (الأحد)، عدداً من الموضوعات منها اعتماد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2018، وكذلك تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية، والأمن المائي العربي كتحدٍ للأمن القومي، وتطورات الأوضاع في الجولان العربي السوري ومحاولة القوى القائمة بالاحتلال «إسرائيل» تغيير الوضع القانوني للجولان وفصله عن الجمهورية العربية السورية.

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كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع جدول أعمالها الذي يتضمن عددا من البنود، في مقدمتها متابعة حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة، وجلسة استماع مع الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية حول الآليات الخاصة لمتابعة وتنفيذ الدول العربية للاتفاقيات المبرمة في إطار الجامعة العربية، إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، والمتضمن الموقف المتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية.

وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب عدداً من الموضوعات، منها اعتماد تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي موحد للتعليم العالي والبحث العلمي، ودراسة اقتراح مشروع قانون استرشادي موحد عربي لتنظيم عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، ودراسة اقتراح مشروع قانون استرشادي عربي موحد لحماية الآثار العربية، ودراسة اقتراح مشرع قانون استرشادي موحد حول شبكة أمان اجتماعي عربي، بينما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية عدداً من الموضوعات الخاصة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.

وأعدت اللجان تقارير بنتائج أعمالها لرفعها إلى جلسة البرلمان العربي بكامل هيئته المقررة اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.