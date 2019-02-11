شكرا لقرائتكم خبر عن نظام إيران يواصل تعزيز برنامجه الصاروخي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (طهران)

في تحدي جديد للمجتمع الدولي، أعلن رئيس النظام الإيراني حسن روحاني، اليوم (الاثنين)، عزم نظامه على تعزيز قوته العسكرية وبرنامجه الصاروخي الباليستي، على الرغم مما وصفه بالضغوط الدولية المتنامية والمعادية لأنشطة بلاده الدفاعية.

وزعم روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، أن نظامه باستطاعته التغلب على العقوبات الدولية والأمريكية الفروضه على إيران لاستئنافها نشاطها النووي والصاروخي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب العام الماضي من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وأعاد فرض العقوبات على نظام طهران، مما وجه ضربة قاسمة للإقتصاد الإيراني.