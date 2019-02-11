شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات روسية - تركية حاسمة في إدلب السورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزيري الدفاع الروسي والتركي قولهما في بيان مشترك، إنهما اتفقا خلال محادثات اليوم (الاثنين) على ضرورة اتخاذ ما وصفاه بإجراءات حاسمة من أجل استقرار الوضع في محافظة إدلب السورية.

وقالت الوكالة إن البيان الذي نشر بعد محادثات الوزيرين في أنقرة تطرق إلى «ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تحديداً، لضمان الأمن في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب».