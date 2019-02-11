الرئيس السوداني يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

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جدة - خالد شويل - واس (الخرطوم) التقى الرئيس السوداني عمر البشير على هامش أعمال مؤتمر القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو مانويل غوتيرس. التقى الرئيس السوداني عمر البشير على هامش أعمال مؤتمر القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو مانويل غوتيرس. وبحث اللقاء مبادرات السودان لتحقيق السلام والاستقرار في جمهوريتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطي.



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