شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (صعدة)

حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (الاثنين) مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد محور علب العميد ياسر مجلي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية: «إن قوات من اللواء 63 واللواء التاسع مشاة جبلي، حررت جبل ردمان المطل على خط أمداد جبهة باقم وتم تحرير ما تبقى من قرى»آل زماح".