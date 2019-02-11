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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة صعدة

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جدة - خالد شويل - واس (صعدة)

حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (الاثنين) مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد محور علب العميد ياسر مجلي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية: «إن قوات من اللواء 63 واللواء التاسع مشاة جبلي، حررت جبل ردمان المطل على خط أمداد جبهة باقم وتم تحرير ما تبقى من قرى»آل زماح".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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