شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: لا توافق بعد بشأن عودة سورية للجامعة العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

قالت قال أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، اليوم (الاثنين)، إنه لا يوجد توافق بعد بين الدول الأعضاء قد يسمح بعودة عضوية سورية التي جرى تعليقها عام 2011 بسبب قمعها للمحتجين في بداية الثورة الأهلية.

وأضاف خلال زيارته لبيروت: «أتابع بدقة شديدة جدا هذا الموضوع، ولكنني لم أرصد بعد أن هناك خلاصات تقود إلى التوافق الذي يمكن أن يؤدي الى اجتماع لوزراء الخارجية (العرب) يعلنوا فيها انتهاء الخلاف وبالتالي الدعوة إلى عودة سورية لشغل المقعد».

وكانت الإمارات العربية المتحدة اعادت فتح سفارتها بدمشق في ديسمبر، كخطوة تهدف لإعادة العلاقات إلى طبيعتها وكبح مخاطر التدخل الإقليمي في «الشأن العربي السوري»، في إشارة فيما يبدو إلى إيران وتركيا.