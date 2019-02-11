شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية عربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية في إفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

اتفق البرلمان العربي والدول العربية أعضاء اللجنة الخاصة بمواجهة المخططات الإسرائيلية في إفريقيا، على أهمية التحرك المشترك لتنفيذ خطة العمل العربية التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب لمواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضايا العربية والعلاقات العربية الإفريقية، بما فيها الاستهداف للقضية الفلسطينية.

وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في تصريح عقب مشاركته اليوم (الاثنين) في الاجتماع الرابع للجنة العربية الخاصة بمواجهة المخططات الإسرائيلية في إفريقيا والذي عقد برئاسة المملكة، إن البرلمان العربي أطلع اللجنة على جهوده وخطة تحركه التي نفذها على مدى الأعوام الماضية. موضحاً أنه تم الاتفاق في اجتماع اللجنة اليوم على تنسيق المواقف بين دول اللجنة والجامعة العربية والبرلمان العربي لتنفيذ خطة العمل المقرة لمواجهة التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا.