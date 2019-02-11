شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية كاليفورنيا تعتزم سحب القوات من على الحدود مع المكسيك في تحد للرئيس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (فبراير) قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم (الاثنين)، إن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم يعتزم سحب كل قوات الولاية البالغ قوامها 360 جندياً من على الحدود مع المكسيك، في تحد فيما يبدو لموقف الرئيس دونالد ترمب الذي يصور أن هناك أزمة أمن قومي هناك. قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم (الاثنين)، إن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم يعتزم سحب كل قوات الولاية البالغ قوامها 360 جندياً من على الحدود مع المكسيك، في تحد فيما يبدو لموقف الرئيس دونالد ترمب الذي يصور أن هناك أزمة أمن قومي هناك. وقالت صحيفة لوس انجليس تايمز ووسائل إعلامية أخرى إن الحاكم المنتمي للحزب الديمقراطي سيعلن في خطاب يلقيه غداً (الثلاثاء)، إنه سيكلف الحرس الوطني بمهمة جديدة حتى لا يتورط في «مسرحية سياسية».



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