ذكر موقع (يو إس نيوز) الأمريكي، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور المجر، ضمن جولة يقوم بها لخمس دول أوروبية؛ حاليا لتسليط الضوء على المخاوف إزاء تنامي النفوذ الصيني والتأثير الروسي في أوروبا الوسطى.

وذكر الموقع، اليوم الإثنين، نقلا عن مسئولين- لم يكشفوا عن هويتهم- أن بومبيو سوف يسلط الضوء على الخطوات الرئيسية الواجب اتخاذها لمواجهة الجهود الروسية والصينية الساعية إلى إبعاد المجر وغيرها من دول المنطقة بعيدا عن الغرب.

وأضاف المسئولون أن بومبيو سوف يشير إلى اعتماد أوروبا الوسطى على الطاقة الروسية، وعلى شركة (هواوي) الصينية العملاقة للاتصالات، لاسيما في المجر.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في العاصمة بودابست، اليوم، من أجل التأكيد على أهمية تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يستهل جولته الأوروبية بالمجر لتسليط الضوء على تزايد النفوذ الصيني والروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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