وزير خارجية إيران: تشكيل الحكومة اللبنانية انجاز وطني كبير

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يعد بمثابة إنجاز وطني كبير.

وقال ظريف، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت اليوم ، إن الجمهورية الإيرانية تولي أهمية بالغة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية اللبنانية.

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وأضاف أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها الاستعداد الدائم والكامل للتعاون مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة في كل المجالات الحيوية والمتاحة، لأن هذا الأمر من وجهة نظرنا يخدم المصلحة الوطنية للبلدين الشقيقين”.

ورأى ظريف أن “هذه العلاقات المميزة تخدم الشعبين الشقيقين الايراني واللبناني، ولا ترتد سلباً على أي طرف من الأطراف”.

وكان ظريف قد بدأ أمس الأحد زيارة رسمية إلى لبنان، تستمر يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.

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