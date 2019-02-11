في واقعة مأساوية.. مشروبات كحولية تقتل 100 هندي

دبي - بواسطة محمد فارس قالت الشرطة ووسائل إعلام في الهند إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في ولايتين بعد احتساء مشروبات كحولية مغشوشة، في أسوأ واقعة من نوعها في سنوات.

وقال أقارب للضحايا ومسؤولون إن الكثير ممن توفوا في هاريدوار في ولاية أوتار كاند ومنطقتين في ولاية أوتار براديش المجاورة، شكوا من آلام في المعدة ومشكلات في التنفس.

وذكر مسؤول كبير في شرطة هاريدوار لرويترز أن الشرطة احتجزت 4 أشخاص فيما يتعلق بتلك الوفيات.

وأضاف: "إجمالي عدد الوفيات في هايدوار ما زال 36، فيما يخضع نحو 18 حاليا للعلاج".

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ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في أوتار براديش لمعرفة أحدث عدد للوفيات، لكن صحيفتي "إنديان إكسبريس" و"تايمز أوف إنديا" ذكرتا أن 69 شخصا لقوا حتفهم في الولاية على الأقل. © Getty يعتقد أن هذا العدد من الوفيات هو الأسوأ منذ سنوات

ووقوع وفيات بسبب تناول مشروبات كحولية تنتج بشكل غير مشروع شائع في الهند، إذ لا يتمكن الكثيرون من تحمل تكلفة الأنواع المعروفة.

لكن يعتقد أن هذا العدد من الوفيات هو الأسوأ منذ واقعة مماثلة في البنغال الغربية، راح ضحيتها 172 شخصا في عام 2011.