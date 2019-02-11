وزير الدفاع البريطاني: سنرسل حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ

لفت وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون إلى أن "بريطانيا سترسل حاملة طائرات "أتش إم إس الملكة إليزابيث"، إلى المحيط الهادئ، في أول مهمة عملياتية لها"، مشيراً إلى "أول مهمة لحاملة الطائرات تهدف لـ"مواجهة أولئك الذين يحتقرون القانون الدولي".
وأشار ويليامسون، إلى أن "السفينة ستحمل على متنها مقاتلات بريطانية وأميركية من طراز "إف 35"، مشدداً على "أنهم سيواصلون شراكتهم بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأميركية"، لافتاً إلى أنه "يتعين على بريطانيا أن تكون مستعدة لاستخدام القوة الضاربة".
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