وزير الدفاع البريطاني: سنرسل حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ

لفت وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون إلى أن "​بريطانيا​ سترسل حاملة طائرات "أتش إم إس الملكة إليزابيث"، إلى ​المحيط الهادئ​، في أول مهمة عملياتية لها"، مشيراً إلى "أول مهمة لحاملة الطائرات تهدف لـ"مواجهة أولئك الذين يحتقرون القانون الدولي".

وأشار ويليامسون، إلى أن "​السفينة​ ستحمل على متنها مقاتلات بريطانية وأميركية من طراز "إف 35"، مشدداً على "أنهم سيواصلون شراكتهم بشكل وثيق مع ​الولايات المتحدة الأميركية​"، لافتاً إلى أنه "يتعين على بريطانيا أن تكون مستعدة لاستخدام القوة الضاربة".