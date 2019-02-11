لفت نائب رئيس شرطة دبي السابق ​ضاحي خلفان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "الشعب ال​ايران​ي يهاجم رموز ثورة ايران و​أمير قطر​ تميم بن حمد يهنئ طواغيت ايران بثورتهم التي اورثت ​الفقر​ للشعب الايراني".

كانت هذه تفاصيل خبر خلفان: أمير قطر يهنئ طواغيت ايران بثورتهم التي اورثت الفقر للشعب الايراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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