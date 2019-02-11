دعا وزيري دفاع كل من ​روسيا​ ​سيرغي شويغو​ و​تركيا​ ​خلوصي أكار​ الى "اتخاذ إجراءات حاسمة لتوفير ​الأمن​ بمنطقة منزوعة ​السلاح​ في إدلب".

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا دفاع روسيا وتركيا: لاتخاذ إجراءات توفر الأمن بمنطقة منزوعة السلاح بإدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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