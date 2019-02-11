مسؤول ايراني: لا الحرب العسكرية ولا الاقتصادية يمكنها ان تركع شعبنا

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية في ايران حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي ان "الحرب العسكرية ولا الاقتصادية يمكنها ان تركع شعبنا"، مشددا على ان "الشعب متمسك منذ 40 سنة بالثورة الاسلامية"، مشيراً إلى أن "الشعب الايراني عالج مختلف انواع مؤامرات الاعداء طيلة 40 سنة، وقد تجاوز هذه المؤامرات وهذه الحروب بنجاح الواحدة تلو الاخرى".
ولفت إلى أن "شجرة الثورة الاسلامية الباسقة أصبح عمرها 40 سنة، في حين ان العدو يحاول من خلال الحرب الاقتصادية الإضرار بالشعب، الا ان الشعب أثبت من خلال مشاركته العظيمة في مسيرات الثورة أنه لا يخشى لا من الحرب العسكرية ولا من الحرب الاقتصادية"، مشددا أن "الاعداء لا يمكنهم تركيع الشعب الايراني لا بالحرب العسكرية ولا بالحرب الاقتصادية".
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