وزير العدل الجزائري: كل شيء قابل للنقاش في مؤتمر الحوار إلا الثوابت

لفت وزير ​العدل​ الجزائري الطيب لوح إلى أن "مؤتمر الحوار"، الذي دعا إليه الرئيس ​عبد العزيز بوتفليقة​، حال فوزه بولاية خامسة "كل شيء قابل للنقاش فيه" عدا الثوابت الوطنية"، مشيراً إلى ان "إعلان بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية خامسة، جاء "استجابة لمناشدات له بالاستمرار في الحكم، وقفنا عليها خلال زياراتنا لمختلف ولايات الوطن".

وأشار إلى ان :رسالة ترشحه تضمنت برنامجه، أو أهم محاور برنامجه خلال الولاية الخامسة، في حال فوزه في ​الانتخابات​"، موضحاً أن "الإعلان على ندوة وطنية جامعة أيضا، استجابة لمطلب الكثير من الطبقة السياسية معارضة وحتى ما يسمى الموالاة، وكان نقاش وشبه اتفاق علني حولها".