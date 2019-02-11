وزير النفط الايراني: الشعب الايراني سيخرج من الحظر مرفوع الرأس

اكد وزير ​النفط​ الايراني ​بيجن زنكنة​ ان "الشعب الايراني شعب مقاوم وسيخرج من الحظر مرفوع الراس"، مشيراً إلى أن "شعبنا شعب مقاوم وسنخرج من الحظر مرفوعي الراس مثلما كنا مرفوعي الراس في الحرب المفروضة"، لافتاً إلى "اننا حققنا خلال هذه الاعوام منجزات باهرة في ​قطاع الغاز​ والبتروكيمياويات منقطعة النظير في ​العالم​ ونامل بان نواصل هذا المسار في المستقبل ايضا".

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