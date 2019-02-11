الجيش العراقي يحرر إيزيديات مختطفات من قبضة "داعش"

أعلنت الحكومة العراقية، عن تحرير ​الجيش العراقي​ 6 إيزيديات كن مختطفات لدى تنظيم "داعش". وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني الحكومية أن "المحرّرات كان اختطفهم داعش خلال سيطرته على ​مدينة الموصل​ عام 2014". مشيرا الى أن "عملية التحرير تمت وفق معلومات دقيقة ضمن عمل قطعات الفرقة 15 وبالتنسيق مع القطعات الأمنية الأخرى". وأوصلت القوات الأمنية المختطفين المحررين بسلام إلى ذويهم في قضاء سنجار.

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