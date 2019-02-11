المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ترفض انتقادات تركيا بشأن الأويغور

دانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية، هوا شونغينغ "الانتقادات التي وجهتها ​تركيا​ لها بشأن معاملتها للأويغور"، نافية "تأكيدات ​أنقرة​ بأن شاعرا معروفا من هذه الأقلية المسلمة توفي في السجن".

ولفتت إلى أن "الصين قدمت احتجاجا رسميا للجانب التركي ونأمل بأن تتمكن الجهات المعنية في تركيا من التفريق بين الحقيقة والكذب"، ووصفت بيان ​وزارة الخارجية التركية​، القائل بأن الشاعر عبد الرحيم هييت "توفي أثناء قضائه حكما بالسجن لثمانية أعوام بسبب إحدى أغنياته"، بأنه "دنيء وعبارة عن كذبة سخيفة وغير صحيح إطلاقا".