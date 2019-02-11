"المستقبل" عرضت للبيان الوزاري ودعت للمشاركة بذكرى اغتيال الحريري: سنعمل لتحقيق حلمه

تداولت "​كتلة المستقبل​" النيابية، خلال اجتماع عقدته في "بيت الوسط" برئاسة النائبة ​بهية الحريري​، تخلّله عرض لآخر المستجدات والأوضاع العامة، في "مضمون ​البيان الوزاري​ الّذي تزمع مناقشته في مجلس النواب غدًا، وجرى تكليف النائب ​سمير الجسر​ إلقاء كلمة الكتلة في الجلسة".

كما وقفت الكتلة دقيقة صمت عن روح النائب السابق ​روبير غانم​ الّذي توفي أمس. وتوجّهت بـ"أحرّ التعزية إلى ال​لبنان​يين عمومًا والبقاعيّين خصوصًا، كما إلى عائلة غانم، سائلة الله أن يتغمّده بواسع رحمته".

ودعت الكتلة، اللبنانيين إلى "المشاركة في الذكرى الرابعة عشرة لاغتيال مؤسسها رئيس الحكومة ​رفيق الحريري​"، وعاهدتهم "مواصلة العمل لتحقيق حلمه لصون استقلال لبنان وحرّيته والنهوض باقتصاده وبناء الدولة فيه".