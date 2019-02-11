جمعية علم بالقلم ومركز الهدى كرما سفير تركيا والطبش في بحنين

كرمت جمعية "علم بالقلم" ومركز "الهدى" لتعليم ​اللغة​ التركية، السفير التركي في ​لبنان​ هاكان تشاكل والنائب ​رولا الطبش​، وذلك في ​بحنين​ - ​المنية​، برعاية شركة "ماكس فود"، وكلاء "توركو" في لبنان، في حضور النائب ​عثمان علم الدين​ وعقيلته، ​اللواء محمد خير​ رئيس ​الهيئة العليا للاغاثة​، منسق تيار "المستقبل" في ​طرابلس​ ناصر عدره، رئيس مجلس ادارة مستشفى المنية الحكومي علاء زريقة، القاضي أحمد درويش الكردي، الملحق الثقافي التركي ابراهيم فرقان ازدمير، منسق تيار "المستقبل" في المنية خليل الغزاوي، رئيس مكتب أمن الدولة (المنية - الضنية) العقيد خالد الحسيني وعقيلته،آمر فصيلة سير طرابلس الرائد زياد جمال، آمر فصيلة المنية النقيب رامح فهد، وفعاليات اجتماعية وسياسة وتربوية وحشد من الأهالي.

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