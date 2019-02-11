أعرب رئيس "لقاء الاعتدال المدني" النائب السابق مصباح الأحدب، عن أمله بأن "تكون قضية نزار زكا (الموقوف في إيران) على رأس المباحثات الّتي سيجريها رئيس الوزراء سعد الحريري مع وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف اليوم".
ولفت في تعليق على مواقع التوالص الإجتماعي، إلى أنّ "هذه مناسبة لوضع حدّ لهذه المظلومية الّتي عبّرت عنها نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت مولافردي".
كانت هذه تفاصيل خبر الأحدب: لتكن قضية نزار زكا على رأس مباحثات الحريري وظريف لوضع حد لهذه المظلومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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