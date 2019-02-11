وزير المال وقع جداول الصرف المتعلقة بمستحقات المستشفيات الخاصة

وقّع وزير المالية ​علي حسن خليل​ على جداول الصرف الخاصة بمستحقات ​المستشفيات الخاصة​ من الفئات الأولى والثانية والثالثة، وكان خليل وقّع في وقت سابق على جداول مستحقات ​المستشفيات الحكومية​ جميعها، الواردة من ​وزارة الصحة​ إلى ​وزارة المالية​ وأحالها على الصرف الفوري.

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