جبق تابع قضايا نقابية وصحية مع نقابتي أطباء لبنان والشمال والتقى وفدا من الحزب القومي

التقى وزير الصحة العامة ​جميل جبق​، وفدًا من نقابة أطباء ​لبنان​، عرض معه لقضايا تهمّ النقابة والأطباء، لجهة دعم النقابة وتفعيل عمل أطباء الاختصاص والدواء والوصفة الطبية الموحّدة.

كما استقبل وفدًا من ​نقابة أطباء الشمال​، وجرى الحديث في مواضيع تخصّ مستحقّات الأطباء، توحيد الجهات الضامنة، تنظيم تغطية وسائل الإعلام وضبطها، التوفير الإقتصادي على المرضى، تعديل صيغة التوقيف الاحتياطي للطبيب بما يكفل حقّ المواطن وكرامة الطبيب وغيرها من القضايا الّتي تهمّ المريض والطبيب والمستشفى".

كذلك، التقى جبق وفدًا من المكتب السياسي لـ"الحزب السوري القومي الإجتماعي" الّذي أثنى على مناقبية جبق وسيرته المهنية، مشدّدًا على "ضرورة إعطاء صحة المواطن وجيبه الأولوية الكبرى، بالتزامن مع ​مكافحة الفساد​".