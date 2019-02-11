صندوق الضمان يفسخ التعاقد مع مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي قرارين رقم 90 ورقم 91، ويتعلق بفسخ التعاقد مع مستشفى الجامعة الأميركية ما عدا مركز سرطان الأطفال ( سان جود) على أن يسري مفعول الفسخ إعتباراً من 12/ 2/ 2019. كما نص القرار رقم 91 على وقف السلفات المالية على حساب معاملات الإستشفاء لمستشفى الجامعة الأميركية.
ويأتي هذا القرار، بعدما تبيّن أن مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت قد خالف أحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته لاسيّما النظام الطبي والعقد الموقّع معه. وإستناداً إلى تقرير رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات حول هذه المخالفات. وبناء على إقتراح مدير ضمان المرض والأمومة.
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