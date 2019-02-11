انزلاق سيارة على أوتوستراد الضبية باتجاه النقاش وحركة المرور كثيفة

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"انزلاق سيارة على أوتوستراد ​الضبية​ باتجاه ​النقاش​"، مبيّنةً أنّ "الأضرار مادية وحركة المرور طبيعية في المحلة".

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