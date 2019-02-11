وزير الاتصالات يلتقي بعدد من الشركات العالمية لبحث فرص الاستثمار في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين: بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفرص الاستثمارية بالقطاع مع شركة الفطيم القابضة، جاء ذلك خلال لقاء وزير الاتصالات مع شريماتي دامال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بمجموعة ماجد الفطيم القابضة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاتصالات اليوم الاثنين في فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي. كما التقى طلعت مع جيوتي لالشانداني نائب رئيس مجموعة IDC العالمية؛ تناول اللقاء مشاركة الاتجاهات الرئيسية في الصناعة بناءً على أبحاث الشركة، واستكشاف فرص التعاون المحتملة. يذكر أن شركة البيانات الدولية(IDC) تقدم خدمات أبحاث السوق والخدمات الاستشارية وتنظيم الأحداث المتخصصة بأسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمستهلكين وتضم أكثر من 1100 محلل تغطي الأسواق في 110 دول. كما عقد وزير الاتصالات اجتماعا مع جوثام راج الرئيس التنفيذي لشركة "إميتاك" الإماراتية المتخصصة في تقديم حلول وخدمات تكنولوجية لقطاعات الأعمال المصرفية والتمويل والطاقة والتعليم والحكومة والرعاية الصحية والاتصالات. تناول اللقاء استعراض الميزات التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وبحث فرص التعاون المستقبلية، كما تم مناقشة إنشاء مركز خدمات في مصر لخدمة عملاء الشركة في مختلف الأسواق التي تعمل بها.

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