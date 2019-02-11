"الأصعب انتهى".. 12 رسالة لرئيس الوزراء في "إيجبس 2019"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة رسائل خلال كلمته نيابة عن الرئيس السيسي، أمام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2019" في دورته الثالثة.

ويرصد الخليج 365، أهم الرسائل التي وجهها مدبولي، خلال كلمته:

- مصر تخطت المرحلة الأصعب من الإصلاح الاقتصادي.

- الشعب المصري يجتاز دومًا معركة البناء من أجل الوطن.

- مواجهة التحديات لا تتحمل تأخيرًا أو تسويفًا.

- نهدف لتقليل نسب البطالة وإنشاء قاعدة صلبة للبناء الصناعي.

- احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع 15 مليار دولار ليتخطى 42 مليار دولار حالياً.

- ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 2% منذ خمس سنوات لـ5.5%.

- ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر لـ163,5 مليار دولار خلال 3 سنوات.

- قطاع البترول أنهى عصر استيراد الغاز.

- قطاع البترول حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.

- 27 مليار دولار استثمارات حقول ُظٌهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول.

- حقول ُظٌهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول ستنتج 6,5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.

- نعمل على تحقيق متطلبات الغد من خلال تحليل وحل مشاكل اليوم.