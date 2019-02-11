النيابة تأمر بتشكيل لجنة معاينة لموقع التنقيب عن الأثار في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر حمدي السيد مدير نيابة قسم ثان بنها، اليوم الإثنين، بطلب التحريات حول واقعة ضبط 5 أشخاص وتنقيبهم عن الآثار، في منزل بمدينة بنها، ولجنة من آثار القليوبية، لبيان إن كان هناك شواهد لأثار الحفر، وعما إن كان المنزل محل الواقعة يخضع لقانون حمايه الآثار من عدمه.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثاني بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب على الآثار بدائرة القسم.

بانتقال الرائد أحمد سامى رئيس المباحث، تبين تنقيب "ع.ع" 22 سنة، عن الآثار في منزل والده، بمساعدة "س.ع" 44 سنة، مقاول، و"ج.ا" 46 سنة، موظف، و"خ.ا" 53 سنة، موظف، و"ع.م" 50 سنة، بالمعاش.

وتبين وجود حفرة على مساحة 140 سم، وعمقها 10 أمتار، وجري التحفظ على المعدات المستخدمة في الحفر، "ماتور مياه، غطاس مياه، وبعض معدات الحفر"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 820 جنح قسم ثان بنها، وتولت النيابة التحقيق