وزيرة الصحة تُشارك في إطلاق مبادرة للقضاء على "ختان الإناث" بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، في فعاليات إطلاق مبادرة الاتحاد الأفريقي للقضاء على "ختان الإناث" في قارة أفريقيا، بعد توافق عدد من القادة الأفارقة على هامش القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وأشارت خلال مشاركتها إلى أن المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة دشنت موقعًا تحت عنوان "لا لختان الإناث" عام 2018؛ للحد من ظاهرة الختان و توعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة، من خلال حملة إعلامية ضخمة تم إطلاقها على كافة القنوات الفضائية كما تم الترويج لها من خلال ملصقات دعائية "بوسترات" تم توزيعها على كافة الوحدات الصحية تتضمن رسائل توعوية صحية و دينية تحذر من مخاطر ختان الإناث، كما تضمنت التعريف بالتشريعات التي تجرم هذه الممارسات، مشيرة إلى استمرار عقد الندوات التوعوية خلال حملات تطعيم الأطفال لزيادة وعي الأسر بجريمة ختان الإناث.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: إن مبادرة الاتحاد الأفريقي للقضاء على ختان الإناث تتسق مع أهداف أجندة الخطة الاستراتيجية لعام 2063، فيما يخص القضاء على كل أنواع العنف القائمة على الضعف، والتي تم إعدادها بالتعاون بين مفوضية الشئون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، والدول الأعضاء بـ"الاتحاد".

وأضاف "مجاهد"، أن "المبادرة" تستهدف إعداد تشريعات قوية للحد من ظاهرة "ختان الإناث"، بالإضافة إلى توفير موارد مالية وطنية لتقديم الدعم السياسي للأجندة، وجعلها منصة للقضاء على عمليات "الختان" على مستوى القارة.

يذكر أن إحصائيات عددٍ من المنظمات الدولية تشير إلى وقوع أكثر من 50 مليون فتاة تحت مخاطر ختان الإناث في أفريقيا، مع توقعات بزيادة معدل وفيات الأطفال من الإناث حال عدم مواجهة تلك الظاهرة، بسبب الأضرار التي تنتج عن عمليات الإناث بالقارة.​