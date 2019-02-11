بالصور.. فرش 618 شقة بروضة السيدة والتسكين الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: بدأت محافظة القاهرة، توريد وفرش الوحدات السكنية بمشروع روضة السيدة بعدد 816 وحدة سكنية بكافة المفروشات والأجهزة الكهربائية. ومن المقرر أن تستغرق عملية الفرش بالكامل شهرًا، لتبدأ بعدها إجراءات إعادة تسكين الأهالي بالمشروع.

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