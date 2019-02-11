مقتل 97 مدنيًا يمنيًا جراء انتهاكات الحوثيين خلال يناير الماضي

عناصر من الحوثيين- أرشيفية

وكالات:

وثق تقرير حقوقي يمني 135 انتهاكا، ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، أسفرت عن مقتل 97 مدنيًا في محافظة "تعز" جنوب غرب اليمن - خلال شهر يناير الماضي.

وأفاد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في تقريره الشهري - الذى بثته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين، بأنه تم توثيق مقتل 23 مدنيا، بينهم امرأتان قتلوا "قنصا" ، كما قتل

68 آخرون ، جراء الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها الميليشيا بشكل دائم، بينهم امرأة وطفلان.وأشار إلى أن أربعة مدنيين ، بينهم امرأتان وطفل ، قتلوا جراء القذائف التي تطلقها الميليشيا الحوثية على القرى والأحياء السكنية، في حين قتل مدني آخر جراء التعذيب في سجونهاوقتل طفل برصاص مباشر لأحد أتباع الميليشيا الانقلابية.ورصد الفريق الميداني ، واقعتي تهجير قسري لعشرات الأسر، إحداهما بالضغط تحت تهديد السلاح على أهالي "حي الفتح " بمديرية صبر الموادم، والأخرى جراء القصف المكثف والمتواصل في كل من : مثلث "البرح" بالمخا " و"الوازعية " غربي "تعز".يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية ترتكب جرائم وحشية ضد المدنيين، من خلال القصف العشوائي المتعمد على الأحياء السكنية، وقيام عناصرها بقنص المواطنين دون تمييز .