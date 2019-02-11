ميجان ماركل تطالب والدها بالتوقف عن الكذب وتحطيم قلبها

وكالات:

تداولت وسائل إعلام بريطانية نص رسالة مسربة أرسلتها دوقة ساسيكس زوجة الأمير هاري، ميجان ماركل، إلى والدها تعترف فيها أنه "حطم قلبها" وتطالبه بالتوقف عن الكذب.

وجاء في نص الرسالة المكونة من 5 صفحات التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لقد توسلت إليك لتقبل المساعدة.. أرسلنا شخصا لمنزلك (لمساعدتك)، وبدلا من أن تتحدث معي لتبلغني بقبولك هذا أو رفضك له، توقفت عن الرد على الهاتف، واخترت أن تتحدث فقط لصحف الفضائح".

وأضافت الممثلة الأمريكية السابقة لوالدها توماس ماركل: "إذا كنت تحبني، كما تقول للصحفيين، أرجوك توقف، أرجوك اتركنا نعيش حياتنا بسلام".

كما ذكرت في الرسالة أن والدها لم يبلغها بعدم حضوره حفل

زفافها الذي أقيم في مايو الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية، رغم أنه قال للصحفيين أنه أبلغها بذلك.

وتطرقت ماركل في الرسالة التي أرسلتها في أغسطس الماضي إلى حياتها الزوجية مع الأمير هاري، قائلة: "أرجوك توقف عن الكذب، أرجوك توقف عن استغلال علاقتي بزوجي".

ثم ركزت حديثها عن الأمير هاري، وعن الهجوم الذي شنه والدها بحقه عبر وسائل الإعلام، قائلة: "تجمعنا كلنا لدعمك وحمايتك منذ اليوم الأول، وأنت تعلم ذلك، لذا أن أسمع بشأن الهجمات التي قمت بشنها على هاري في الصحافة، وهو الذي

لم يكن سوى صبورا ولطيفا ومتفهما معك، هذا على الأرجح أكثر ما يؤلمني".

وفيما يتعلق بأختها غير الشقيقة، سامانثا ماركل التي شنت حربا لاذعة على ميغان في وسائل الإعلام، وحاولت حضور حفل الزفاف ودخول القصر للقائها، رغم أنها لم تكن مدعوة، قالت دوقة ساسيكس لوالدها: "لقد شاهدتني بصمت وأنا أعاني، بسبب الأكاذيب التي صنعتها ابنتك الأخرى التي بالكاد أعرفها".

يذكر أن سامانثا لطالما شنت هجمات على ميجان متهمة إياها بتصوير عائلتها وأبيها بصورة سيئة أمام العالم، منتقدة تصريحات سابقة للأمير هاري، قال فيها إن ميجان "بدأت تندمج مع عائلته بصورة كبيرة، لتحظى بالجو العائلي الذي لم تنعم به من قبل".

وردت سامانثا على الأمير بتغريدة قالت فيها: "في الواقع لديها عائلة كبيرة لطالما ساندتها"، مشيرة إلى أن "والدتها لم تقم بتربيتها، وإنما والدهما هو من قام بذلك".