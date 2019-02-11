كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: تفكيك أكبر خلية إرهابية من 168 شخصاً في الأنبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين القبض على 186 إرهابياً في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن إن مديرية الاستخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار فككت أكبر خلية إرهابية في محافظة الأنبار وقبضت "على أكثر من 186 إرهابياً".

وأضاف أن من بين المقبوض عليهم أسماء بارزة ، مشيراً إلى تنوع جرائمهم بين قتل مواطنين، ومنتسبي الأجهزة الأمنية، وتفجير عبوات ناسفة والمشاركة في كثير من العمليات الإرهابية .