كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو" يطالب "أوبك" بإدانة العقوبات الأمريكية على فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نيكولاس مادورو، من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) شجبوإدانة العقوبات الأمريكية على فنزويلا.

وحسب "رويترز"، قال مصدر على دراية بالموضوع، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تنتمي إليها فنزويلا عضو مؤسس، رفضت الإدلاء بأي تصريح رسمي. وتقول منظمة أوبك إنها مهتمة بالسياسة النفطية وليس بالسياسة.

وجاء الطلب في رسالة بعث بها إلى الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، بتاريخ 29 يناير، وقالت "رويترز" إنها اطلعت عليها.

وكتب "مادورو": "إن بلدنا يأمل في تلقي التضامن والدعم الكامل من البلدان الأعضاء في منظمة الأوبك ومؤتمرها الوزاري، في المعركة التي نواجهها حاليًا ضد التدخل غير القانوني والتعسفي للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لفنزويلا".

وأردف قائلاك "إنني أسعى لدعمكم وتعاونكم الراسخ للتنديد المشترك بمواجهة هذا التجريد المخزي من... أصول مهمة لأحد أعضاء أوبك".

وكتب أن "منظمة أوبك يجب أن تساعد في تحديد الحلول المحتملة على أساس "تأثير هذا الإجراء على سوق الطاقة العالمي، والمخاطر التي يمثلها بالنسبة للبلدان الأخرى... لهذه المنظمة".