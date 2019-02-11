كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: بوتين سيبحث مع روحاني وأردوغان خطوات تحقيق تسوية مستدامة بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث يوم 14 شباط/فبراير خلال اللقاء الثلاثي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخطوات المشتركة لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في سوريا.

وجاء في بيان الكرملين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في القمة الثلاثية الرابعة لزعماء الدول الضامنة لصيغة أستانا للتسوية السورية. سيلتقي خلال المباحثات مع الرئيس الإيراني روحاني، والرئيس التركي أردوغان ومن المقرر بحث الخطوات المشتركة لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في سوريا".

واجتمع في طهران الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي، رجب طيب أوردغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني، للمرة الثالثة وفق صيغة "أستانا" التي تجمع الدول الضامنة لهذا المسار، وقد عقدت قبلها قمتان في سوتشي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وأنقرة في 4 أبريل 2018.