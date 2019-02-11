كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد "القصر الطائر".. قطر تهدي أردوغان حافلة فخمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد 5 أشهر من الطائرة الفارهة، التي أهداها أمير قطر تميم إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدمت شركة تركية- قطرية حافلة فاخرة إلى رئاسة الجمهورية التركية.

وأورد موقع أحوال أن أردوغان استقبل الهدية المقدمة من قبل شركة BMC للصناعات العسكرية في مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة أنقرة. وكان لافتاً حضور أردوغان شخصياً لتسلم الهدية، وتفقد الحافلة واستمع إلى معلومات مفصلة عنها من عضو مجلس إدارة الشركة، طالب ترك وطه ياسين أوزترك.

ولفتت صحف تركية معارضة إلى أن وسائل الإعلام المحلية لم تنشر أية معلومات عن الهدية القطرية الجديدة لأردوغان.

جدل واسع

وأثارت شركة BMC جدلاً واسعاً في تركيا، بعدما منحها أردوغان حق استغلال مصنع حكومي للدبابات، تصل قيمته إلى نحو 20 مليار دولار لمدة 25 سنة.

يشار إلى أن 25% من أسهم شركة BMC تعود إلى عائلة أوزترك، و25% من الأسهم تعود لرجل الأعمال المقرب من أردوغان وحزب العدالة والتنمية أدهم صانجاك، بينما تمتلك القوات المسلحة القطرية 49.9% من أسهم الشركة.

وكانت تقارير إعلامية كشفت، في سبتمبر 2018، أن أمير قطر قدم إلى أردوغان طائرة فارهة عملاقة من طراز بوينغ 8-747 تقدر قيمتها بنصف مليار دولار، وأثارت الهدية التي وصفت بأنها "قصر طائر" جدلاً واسعاً في المجتمع التركي آنذاك.