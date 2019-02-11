إسرائيل تنشر خريطة مبتورة للمغرب ونشطاء: “هل إسرائيل موجودة أصلا لتحذف المغرب!”

فجرت خريطة، نشرتها صفحات تابعة للخارجية الإسرائيلية، غضبا كبيرا على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بسبب تضمينها لخارطة تحذف جزءا من المغرب، ولا تبقي سوى على الصحراء المغربية.

الخريطة، التي نشرتها، في البداية، الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية في باريس، نقلا عن الخارجية الإسرائيلية، توضح ما تقول عنه إسرائيل إنه خطر إيراني بسبب تطوير طهران لصواريخ بالستية، قالت إن مداها قد يبلغ 2000 كيلومتر، ما يعرض العشرات من الدول، منها أوربا لهجمات النظام الإيراني.

وفجرت الخريطة، التي بترت الجزء الشمالي من المغرب، غضب النشطاء المغاربة على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، متسائلين: “هل توجد حقا إسرائيل لتبتر المغرب”.

يذكر أن الخطوة الإسرائيلية الأخيرة، تأتي في سياق تداول إعلام تل أبيب خبر زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ناتنياهو، وهو ما اعتبره مسؤولون مغاربة “محاولة تحرش” إسرائيلية بالنظام المغربي، فيما قال المتحدث باسم الحكومة المغربية تعليقا عن الموضوع إن المغرب “لا يرد على الإشاعات”.