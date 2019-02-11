النقب: إنهاء الإضراب في أم نميلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في قرية أم نميلة- الزيادنة، بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين، انتهاء الإضراب الاحتجاجي على عمليات الهدم الأخيرة وتجريف الشارع المُعبّد المؤدي للقرية.

ومن المقرر أن تستأنف الدراسة كالمعتاد، بدءا من يوم غد الثلاثاء، بعد أن وافقت بلدية رهط على مطلب اللجنة والأهالي ترميم الشارع والبدء بالعمل .

وكانت لجنة أولياء أمور الطلاب لعائلة الزيادنة، قد أعلنت بدء الإضراب في المدارس منذ الأحد، وانضم لهذا الإضراب طلاب من عدة عائلات، الهزيل والدريدي وأبو وادي وغيرها، من مدينة رهط، ما قُوبل بتكثيف الشرطة الإسرائيلية انتشارها على مدخل القرية.