شكرا لقرائتكم خبر عن فريق للتحصين يتعرض لحادث مروري بجبل حبشي في تعز والان مع التفاصيل

تعرض فريق تحصين بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، لحادث مروري في مديرية جبل حبشي.

وذكر مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة في بلاغ صحفي بأن الفريق فى مديرية جبل حبشي تعرضوا لحادث مروري.

وبحسب البلاغ، فإن الفريق هم "مشرف غالب عبدالفتاح، محمد أحمد عبدالقادر، نجيبة عبدالله سعيد، مديرة أحمدسيف.

وطبقا للبلاد فإن الفريق تعرضوا لحادث مرورى وهم يقومون بدورهم الإنساني ضمن فرق التحصين ضد مرضي الحصبة والحصبة الالمانية .

وكان مدير عام مديرية جبل حبشي ، دشن فارس المليكي ، ومدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية ، الدكتور احمد عبده سعيد ، الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية .

الحملة التي انطلقت تحت شعار "التحصين صحة وحياة" والتي تستهدف الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 15عاماً في 110مرفقاً صحياً بعموم قرى وعزل المديرية .

وقال فارس المليكي مدير عام المديرية في كلمة التدشين ، بأن جميع المراكز الصحية المعلن عنها ستستقبل كافة الفئات العمرية المحددة اثناء فترة التحصين ، داعياً المواطنين الى الدفع بأبنائهم نحو تلك المراكز والمرافق الصحية المؤقتة .

وأضاف بأن التحصين يهدف الى الوقاية من تلك الامراض (الحصبة_والحصبة الألمانية ) من المضاعفات الخطيرة عبر الجرعات التنشيطية للحملة الوطنية .

من جانبه أوضح الدكتور أحمد عبده سعيد مدير مكتب الصحة بالمديرية أن الحملة الوطنية للتحصين تستهدف 73400طفلاً ممن شملتهم الشروط المطلوبة للتحصين .