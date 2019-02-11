شكرا لقرائتكم خبر عن هاني علي سالم البيض يهنئ والده بعيد ميلاده الـ80 والان مع التفاصيل

بعث هاني نجل الرئيس الجنوبي، علي سالم البيض، برقية تهنئة إلى والده بمناسبة عيده ميلاده الـ80 .

وقال هاني في برقيته "كل سنة وكل عام وحول وأنت بخير وعافية سيدي الوالد حفظك الله وأمدك بمزيد من العون والتوفيق واقر عينك برؤية الجنوب محررا ومستقلا ومعافى" .

وأضاف "لا توفيك كلمات حب وعبارات التبجيل في حقك وفي يوم ميلادك المجيد فتحية لك بحجم وطن من ابناء شعبك الأوفياء والمخلصين وكل الطيبين الأحرار" .

وعلي سالم البيض، من مواليد 10 فبراير 1939، في قرية معبر مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، حيث تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط فيها.

انتمى مبكراً إلى حركة القوميين العرب وكان من الشخصيات الأساسية في تنظيم الجبهة القومية، فتولى قيادة العمل العسكري في المنطقة الشرقية، "حضرموت – المهرة" ضد الاحتلال البريطاني.

وفي العام 1990 وقع اتفاقية الوحدة مع الرئيس علي عبد الله صالح ليقتسما السلطة حتى يوم 21 آيار مايو عام 1994، اليوم الذي اندلعت حرب اليمن الأهلية 1994 والتي استمرت حتى يوم 7 يوليو من نفس العام، ليلجأ بعد خسارته في الحرب إلى سلطنة عمان المجاورة وتمنحه اللجوء السياسي ثم الجنسية بشروط تتضمن عدم قيامه بأي نشاط سياسي.

وفي 21 مايو 2009 وفي ذكرى الوحدة بين شطري اليمن، وفي استجابة منه لدعوات الحراك السلمي الجنوبي في اليمن الجنوبي أنتقل على سالم البيض إلى أوروبا وأعلن نيته السعي لفك الارتباط بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية -التي يمثلها باعتباره رئيسها عند توقيع الوحدة .