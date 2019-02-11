"الوطن": القضية الفلسطينية تبقى عالمية وإنسانية دائماً

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ذكرت صحيفة إماراتية، أن الشعب الفلسطيني يواصل تقديم دمه للتأكيد على تعلقه الثابت بوطنه وحقوقه منذ عقود طويلة رغم معاناته.
وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين" فكل يوم هناك انتهاكات تقوم بها قوات الاحتلال في الضفة والقطاع، في استهتار تام من قبل الكيان الغاصب مع استمرار اللامبالاة وعدم المساءلة الواجبة من قبل المجتمع الدولي تجاه قضية رئيسية تتكرر آلامها وفصولها يومياً منذ العام 1948 وحتى قبل ذلك التاريخ.
وتساءلت هل يعقل أن اتهامات رئيس حكومة الاحتلال بالفساد، والأنباء عن التوجه لمحاكمته هو الأهم في الأراضي المحتلة، وهل بات دم الفلسطينيين كالعادة الورقة الرابحة للمتنافسين على الفوز بانتخابات الاحتلال "الإسرائيلي"، في حين أنه شعب أعزل محاصر يعبر بصوته عن ثباته على موقفه بالتعلق بقيام دولته المستقلة والعيش دون احتلال.
وخلصت الى ان القضية الفلسطينية تبقى عالمية وإنسانية دائماً، وهي اختبار حقيقي فشلت فيه دول العالم الكبرى والفاعلة منذ عشرات السنين، لانعدام النية للتعامل الجاد مع دعم أسس الحل الذي ينهي الصراع الأطوال والذي يتوقف عليه الكثير من السلام والاستقرار المنشود في المنطقة والعالم
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