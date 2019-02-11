شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرد على معلومات حول برنامجه والان مع التفاصيل

عقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معلومات أفادت أنه يمضي الجزء الأكبر من وقت عمله بدون أن يفعل شيئاً، بينما يواصل البيت الأبيض التحقيق لمعرفة مصدر تسريب المعلومات المركبة عن برنامج عمل الرئيس.

وتفيد هذه الوثيقة التي نشرها في نهاية الأسبوع الماضي موقع "أكسيوس" الإلكتروني الإخبارين أن الساعات الخمس الأولى من يوم ترامب يطلق عليها اسم "وقت مخصص لرئيس السلطة التنفيذية"، وهي عبارة غامضة يمكن أن تفسر بعدة أشكال.

ورد الرئيس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالقول إن "هذا الوقت الحر يجب أن يكون مؤشراً إيجابياً وليس سلبياً"، وأضاف "عندما تستخدم عبارة (وقت مخصص لرئيس السلطة التنفيذية)، فهذا يعني أنني أعمل ولا أرتاح"، مؤكداً "في الواقع أنا أعمل على الأرجح أكثر من أي رئيس سابق".

وأضاف أن "الواقع هو أنه عندما توليت مهامي كرئيس كان بلدنا في حالة فوضى، دفاعاً أُفقر وحروباً لا نهاية لها وحرباً محتملة مع كوريا الشمالية، ورسوماً كبيرة ومشاكل كثيرة لحسابات والحدود والهجرة والنظام الصحي وأخرى عديدة".

وذكر الرئيس الذي نادراً ما يبدأ العمل قبل الساعة الـ 11، حسب برنامجه الذي سلمه مكتبه الصحافي لوسائل الإعلام "لم يكن لدي خيار آخر سوى العمل لساعات طويلة".

ورداً على سؤال عن يوم عمل عادي لرئيس أكبر بلد في العالم، قال مدير مكتب الرئيس بالوكالة، ميك مالفاني إن "الوقت المخصص لرئيس السلطة التنفيذية يسمح للرئيس بالاستعداد للاجتماع المقبل وتقييم الاجتماع السابق"، وأضاف أن "اتصالاته الهاتفية تبدأ عند الساعة 06:30 صباحاً وتتواصل حتى الساعة 11:00 ليلاً، لذلك يمكنني أن اؤكد لكم أن الرجل يعمل أكثر مما أدرج في برنامجه".

وأكدت وسائل الإعلام أن دونالد ترامب أمر بإجراء تحقيق لمعرفة مصدر هذا التسريب، ورداً على سؤال لقناة "فوكس نيوز" مساء أمس الأحد، قال مالفاني إنه "سيتم تحديد المذنب خلال الأسبوع الجاري.